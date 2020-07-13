Fatih'te, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı Fatih'te konuşma bahanesiyle yaklaştığı kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

Fatih'te konuşma bahanesiyle yaklaştığı kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Hobyar Mahallesi Ankara Caddesi'nde yürüyen Aydın A'nın (53) yanına yaklaşan bir kişinin, cebinden bir şey aldığını fark ederek şüpheliyi durdurdu.

Selahattin D'nin (60) üzerinde yapılan aramada, Aydın A'ya ait cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin Kadıköy ve Fatih'te aynı yöntemle 2 yankesicilik suçunun faili olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yolda yürüyen Aydın A'yı bir kişinin konuşma bahanesiyle durdurduğu, o esnada el çabukluğuyla cep telefonunu çaldığı anlar görülüyor.

Kaynak: AA