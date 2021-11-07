Fatih'te yankesicilik yaptığı belirlenen şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
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Fatih'te yankesicilik yaptığı belirlenen şüpheli suçüstü yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Fatih'te şüphe üzerine takibe alınan yabancı uyruklu bir şüpheli, alışveriş merkezinde bir kişinin çantasından yankesicilik yöntemiyle cüzdanını çaldığı sırada suçüstü yakalandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te şüphe üzerine takibe alınan yabancı uyruklu bir şüpheli, alışveriş merkezinde bir kişinin çantasından yankesicilik yöntemiyle cüzdanını çaldığı sırada suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, 4 Kasım günü Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda yürütülen çalışmalar sırasında hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu bir kişiyi takibe aldı.

Ekipler, bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasına giren şüphelinin, yine yabancı uyruklu başka bir kişinin çantasından cüzdanını gizlice aldığını tespit etti.

Suçüstü yakalanan ve kimliği tespit edilen Cezayir uyruklu F.M. (31) gözaltına alınırken, cüzdanı çalınan kişininse Gana uyruklu B.N. (25) olduğu ve cüzdanında bulunan 100 avro, 12 bin 731 dolar ve 865 lira paranın kendisine iade edildiği öğrenildi.

Öte yandan, olayın yaşandığı mağazaya ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin, Gana uyruklu B.N'nin sırt çantasının fermuarını gizlice açtığı ve içinden cüzdanı aldığı anlar yer aldı.

5 ayrı "yankesicilik" ve "açıktan hırsızlık" konusunun faili olarak arandığı belirlenen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Fatih'te yankesicilik yaptığı belirlenen şüpheli suçüstü yakalandı

Fatih'te yankesicilik yaptığı belirlenen şüpheli suçüstü yakalandı

Fatih'te yankesicilik yaptığı belirlenen şüpheli suçüstü yakalandı

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