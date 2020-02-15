Fatih'te yankesicilik yapan zanlı kameralara yakalandı

15.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:02

Fatih'te bir kadının cep telefonunu çalan yankesici polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde 29 Ocak'ta cep telefonu hırsızlığı gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Cezayir uyruklu Bachır K. (28) isimli şahıs şüphe üzerine takibe alındı. Beyazıt tramvay durağı yakınında durdurulan Bachır K.'nin yapılan sorgulamasında Kırgızistan uyruklu Gulzhamal K. isimli şahsın cep telefonunu yankesicilik yaparak çaldığı tespit edildi. Bachır K. ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA