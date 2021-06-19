Fatih'te yangın nedeniyle dairede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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Fatih'te yangın nedeniyle dairede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Fatih'te bir dairede çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te bir dairede çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aksaray Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın beşinci katında yer alan bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilendikleri öğrenilen 3 kişi sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle binanın yan tarafındaki bir otelde kalan müşteriler de güvenlik amacıyla dışarıya çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın söndürüldü.

Fatih'te yangın nedeniyle dairede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Fatih'te yangın nedeniyle dairede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Fatih'te yangın nedeniyle dairede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Fatih'te yangın nedeniyle dairede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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