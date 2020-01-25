Fatih'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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Fatih'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Fatih'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yanan evlerini çaresizce izleyen aileyi komşuları teselli etmeye çalıştı.

25.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:57
Fatih'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

'te bir evde çıkan yangın ekiplerince söndürülürken yanan evlerini çaresizce izleyen aileyi komşuları teselli etmeye çalıştı.

Hoca Gıyasettin Mahallesi Meslek Sokak'taki 3 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde yaşayan 6 kişilik Gevrek ailesi, yangın büyümeden dışarı çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan evlerini ağlayarak izleyen aileyi, komşuları teselli etmeye çalıştı.

ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Fatih'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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