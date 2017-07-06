Fatih'te Yangın

Fatih'te bir apartmanda meydana gelen yangın maddi hasara yol açtı.



Yavuz Selim Mahallesi Müftü Hamamı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Polisler sokakta çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın üst katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.



Yangının meydana geldiği daireye giren ekipler, dairede kimsenin bulunmadığını belirledi.



Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.