Fatih'te Yangın

Fatih'te pansiyon olarak kullanıldığı belirtilen bir binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Kumkapı Muhsin Hatun Mahallesi Çifte Gelinler Caddesi'nde pansiyon olarak kullanıldığı belirtilen dört katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede tüm binayı sardığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Şişli itfaiye grupları, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.