Fatih'te Yangın

Fatih'te 4 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehremini Mahallesi Ayık Fırın Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının çıktığı sırada üst kattaki dairelerde bulunan ve apartmanın terasına çıkan vatandaşlar, binada mahsur kaldı.

Terasta mahsur kalan vatandaşlar ile binadaki bir dairede bulunan yatalak bir hasta itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen iki kişiye de ambulansta müdahalede bulunuldu.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.