Fatih'te yan yana iki ahşap binada yangın

FATİH'te yan yana bulunan iki metruk binada yangın çıktı.

FATİH'te yan yana bulunan iki metruk binada yangın çıktı. Sokakların dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri yanan binaya ulaşmakta güçlük çekti.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Fatih Haseki Sultan Mahallesi Tekke Çıkmazı'nda bulunan iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE YANGINA ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri yolların dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yanan binalara ulaşmak için Haseki Sultan Camii'nin bahçesinden girerek arka kapıyı kırarak yangının olduğu sokağa ulaşabildi.

SÖDÜRME ÇALAŞMALARI SIRASINDA BİNALARDA KISMİ ÇÖKMELER YAŞANDIİtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sırasında ahşap binalarda kısmi çökmeler yaşandı. Çökme anları kameralara yansıdı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA