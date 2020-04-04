Fatih'te yalnız yaşayan yaşlı kadın yangında can verdi Fatih'te yalnız yaşayan yaşlı kadın yangında can verdi Fatih'te dört katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te yalnız yaşayan yaşlı kadın yangında can verdi

İSTANBUL - Fatih'te dört katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangının çıktığı apartman dairesinde tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yangın, saat 12: 00 sıralarında Fatih Atikeli Mahallesi Silistre Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan dört katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Evde yapılan incelemelerde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Melahat Başçı'nın cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmalarının ardından, apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ise inceleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA