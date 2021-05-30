FATİH'TE YABANCI UYRUKLULARIN YAŞADIĞI DAİREDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
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FATİH'TE YABANCI UYRUKLULARIN YAŞADIĞI DAİREDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

FATİH'te 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, dairede yabancı uyrukluların yaşadığı öğrenildi. Yangın saat 10.00 sıralarında, Dervişali Mahallesi Arı Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen daire kullanılamaz hale geldi. Yangını gören İrfan Tekin, Dumanlar çıktığını gördük. Hemen buraya geldik. Daha sonra itfaiye geldi, söndürdü. Yangın çıktığında evin içinde insanlar vardı. Koşuşuyorlardı ama aşağı indiler dedi.

FATİH'TE YABANCI UYRUKLULARIN YAŞADIĞI DAİREDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
FATİH'TE YABANCI UYRUKLULARIN YAŞADIĞI DAİREDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
FATİH'TE YABANCI UYRUKLULARIN YAŞADIĞI DAİREDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
FATİH'TE YABANCI UYRUKLULARIN YAŞADIĞI DAİREDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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FATİH'TE YABANCI UYRUKLULARIN YAŞADIĞI DAİREDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
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