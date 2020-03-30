Fatih'te virajı alamayan minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Fatih'te seyir halinde olan bir minibüs virajı alamayarak park halindeki otomobile çarptı.

Fatih'te seyir halinde olan bir minibüs virajı alamayarak park halindeki otomobile çarptı. Minibüsün ters döndüğü kazada araçta sıkışan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Fatih Cankurtaran Sahil Yenikapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 EL 0598 plakalı minibüs virajı alamayarak park halindeki 34 NP 9851 plakalı lüks otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks araç metrelerce ileriye savrulurken, minibüs ters döndü. Minibüsün içinde bulunan 3 kişi kazanın etkisiyle caddeye fırladı, 1 kişi ise minibüste sıkıştı. Yaralıları kurtarmak için zamanla yarış başlarken vatandaşlar ambulans gelene kadar yaralıların başında bekledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağır hasar alan minibüste sıkışan 1 kişiyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Yaralılar sağlık ekibinin gelmesiyle ambulanslara götürülürken sağlık ekipleri araçta sıkışan Temel Ömer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Minibüsteki diğer 3 kişi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası lüks araçta maddi hasar meydana gelirken, minibüs çekici yardımıyla çekilip yol açıldı. Hayatını kaybeden Temel Ömer'in cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA