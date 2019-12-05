Fatih'te uyuşturucu operasyonu kamerada

05.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:56

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA Fatih'te uyuşturucu üretimi ve satışı yapıldığı belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken duvarların içerisinde uyuşturucu zulaları bulundu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Haseki Sultan Mahallesi ve Zeyrek Mahallesindeki 3 ayrı adreste uyuşturucu üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler 3 adrese 22 - 23 Kasım tarihlerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda Hasan Z. (31), Sadettin F. (22), Suat Ö. (43), Azerbaycan uyruklu Elshan A. (34) ve Elshan K. (22) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 935 gram metamfetamin, 503 gram skunk, 75 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 14 mermi, hassas terazi, 45 litre sahte içki, 30 litre metil alkol, 2 metre plastik hortum, plastik huni, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 28 bin 120 lira, 500 Euro ve 3 Dolar para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Sadettin F., Elshan A. ve Elshan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan Z. ve Suat Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON KAMERADA

Öte yandan yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin duvar görünümü verdikleri zulanın içerisine uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah sakladıkları görülüyor. Yine bir eve yapılan operasyonda evdeki dolabın içine poşetlenerek saklanmış uyuşturucu madde bulunuyor.

Kaynak: DHA