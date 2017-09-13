Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu

Fatih'te düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, 5 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve 3 kutu fişek ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir haftalık teknik takibin ardından belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.



Topkapı Mahallesi Muhallebici Hasan Sokak'taki tek katlı prefabrik gecekonduya giren polis ekipleri, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Evin bahçesinde yapılan aramada ise dönüştürülmek üzere alındığı değerlendirilen 5 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve 3 kutu fişek bulundu.



Polis ekipleri, kimsenin bulunmadığı evin sahipleri için arama çalışması başlattı.



Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.