Fatih'te uyarılara rağmen mühürlenen binaya girdiler

02.09.2019 21:34

İdris TİFTİKCİİstanbul DHA

Fatih'te, 4 ana kolonu patladığı için tahliye edilerek mühürlenen 5 katlı binanın sakinleri, tehlikeye ve uyarı tabelalarına aldırmayarak eşyalarını almak için binaya girdi.

Fatih'te bulunan 5 katlı bina, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde 4 ana kolonu patladığı gerekçesiyle tahliye edildi. 8 daire ve 4 dükkanın bulunduğu bina belediye ekiplerince mühürlendi. 35 bina sakini de sosyal tesislere yerleştirildi. Binanın geleceğine ilişkin kararda incelemelerin tamamlanması beklenirken, bazı bina sakinlerinin mühürleri söküp, demir bariyerleri açarak eşyalarını almak için binaya girdikleri görüldü. Binanın çevrelendiği belediyeye ait demir bariyerlere can ve mal güvenliği açısından alana girişin yasak olduğu uyarı tabelalarının asılı olduğu dikkat çekti.

Bina sakinlerinden Kazım Akdeniz, Cumartesi günü biz kahvaltıda olduğumuz sırada bir ses geldi. Hemen binadan dışarı çıktık. Dükkandakilere sordum 'bu ses nereden geldi' diye, binada çökme olduğunu söylediler hemen belediyeyi aradım geldiler ve binayı mühürlediler. Bizler zor durumdayız. Binada 8 daire ve 4 dükkan bulunuyor. Bizlere yardımcı olunmasını devlet büyüklerimizden talep ediyorum dedi.

Kaynak: DHA