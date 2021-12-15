Fatih'te Uluslararası Çay Günü'nde 2 bin 500 kış çayı dağıtıldı

ÇAY, AFYON (İHA) - İstanbul'da, 15 Aralık Uluslararası Çay Günü nedeniyle Fatih Belediyesi tarafından vatandaşlara kış çayı ikram edildi. Toplamda 2 bin 500 vatandaşa kış çayı dağıtıldı.

Fatih Belediyesi tarafından 15 Aralık Uluslararası Çay Günü nedeniyle Eminönü Mısır Çarşısı'nda vatandaşlara kış çayı ikram edildi. 3 seyyare ekibiyle birlikte 5 günde toplamda 2 bin 500 vatandaşa kış çayı dağıtıldı. Soğukta üşüyen vatandaşların içi, dağıtılan kış çayıyla ısındı. Dağıtılan kış çayının içerisinde ise karanfil, nane, kabuklu tarçın ve bal bulunuyor. C vitaminin yüksek olduğu kış çayı aynı zamanda bağışıklık sisteminin korunmasına da yardımcı oluyor. Kış çayı dağıtımına Fatih Belediyesi diyetisyenleri Merve Bulut ve Kübra Işıktaş da katıldı. Burada kış çayı hakkında bilgi veren Fatih Belediyesi Diyetisyeni Merve Bulut, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

"Hem kış hastalıklarıyla hem de Covid-19 salgınıyla mücadele ediyoruz"

Grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarının arttığını dile getiren Bulut, "Kış mevsimi geldi. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi üst solunum yolu hastalıkları giderek artmaktadır. Hem kış hastalıklarıyla, hem de tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele ediyoruz. Bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek oldukça önemlidir. Bunun yolu da en başta sağlıklı beslenmektir. Bitki çayları bu noktada bize destek oluyor. Biz de Fatih Belediyesi diyetisyenleri olarak, vatandaşlarımız için kış çayı projemizi başlattık. Bugün ile birlikte toplamda 2 bin 500 vatandaşımızı kış çayımızla buluşturduk" şeklinde konuştu.

"Ana madde olarak hibisküs kullandık karanfil nane kabuklu tarçın ve bal ilave ettik"

Fatih Belediyesi Diyetisyeni Kübra Işıktaş ise dağıtılan kış çayı hakkında bilgi verdi. İçinde ana madde olarak hibisküs kullanıldığını ifade eden Işıktaş şunları kaydetti: "Kış çayımızı hazırlarken ana madde olarak hibisküs kullandık. Karanfil, nane, kabuklu tarçın ve bal ilave ettik. Çayımızın faydalarına bakacak olursak, C vitamini yüksek olduğu için kış aylarında nezle ve grip gibi hastalıklardan korunmasında aynı zamanda bağışıklık sistemimizi de destekleyici özelliği vardır. Kış çayımızın C vitamini yüksek olduğu için nezle ve grip gibi hastalıklardan korunmasını da engeller. Anti bakteriyel özelliği yüksek olduğu için vücudumuzu temizlenmesinde yardımcı olur" dedi. - İSTANBUL