Fatih'te ucuz halı ve yolluk yoğunluğu
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Fatih'te ucuz halı ve yolluk yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te ucuz halı ve yolluk yoğunluğu Halı ve yolluk almak için koronavirüsü hiçe saydılar Fatih'te bir işyerinin yaptığı indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ucuz halı ve yolluklardan almak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Fatih'te ucuz halı ve yolluk yoğunluğu

Halı ve yolluk almak için koronavirüsü hiçe saydılar

İSTANBUL - Fatih'te bir işyerinin yaptığı indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ucuz halı ve yolluklardan almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşların halı seçerken sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Günlerdir İstanbul'un farklı ilçelerinde ucuz halı ve yolluk satışı yapılıyordu. Bu sefer Fatih Kocamustafapaşa da ucuz halı ve yolluklardan almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Yoldan geçen vatandaşlar indirimi görünce halı ve yolluk almak için kuyruğa girdi. Bazı vatandaşlar bir halıyla yetinmezken, bir kadının iki halıyı bebek arabasına yüklediği görüldü. Çok sayıda halı bir kaç saat içerisinde satıldı.

Fatih'te ucuz halı ve yolluk yoğunluğu
Fatih'te ucuz halı ve yolluk yoğunluğu
Fatih'te ucuz halı ve yolluk yoğunluğu
Fatih'te ucuz halı ve yolluk yoğunluğu
Fatih'te ucuz halı ve yolluk yoğunluğu
Fatih'te ucuz halı ve yolluk yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

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