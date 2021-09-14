Fatih'te trans cinayeti; şüpheli 100 TL için öldürdüğünü itiraf etti

Ahmet YEŞİLMEN/İstanbul, DHA- FATİH'te trans birey Kadir Murat Sözübir (42), 5 Eylül'de kendi evinde 6 yerinden bıçaklandı. Amatör olarak vokalistlik yapan ve kendi Youtube kanalında şarkı söylediği videolarını paylaşan Sözübir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Abdürrahim E. (25), suçta kullandığı bıçakla Tekirdağ'da polise teslim oldu. Şüpheli, cinsel ilişki amacıyla evine gittiği Sözübir'i, kadın olmadığını trans birey olduğunu fark edince verdiği 100 TL'yi geri almaya çalışırken yaşanan boğuşmada öldürdüğünü itiraf etti. Meşru müdafaa savunması da yapan Abdürrahim E. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadir Murat Sözübir Zeyrek Mahallesi, Kadı Çeşmesi Sokak'taki aile apartmanının çatı katında tek başına yaşıyordu. 5 Eylül 2021 günü gecesi evinde bıçaklandı. Vücudunun 6 farklı yerinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sözübir, apartmandaki yakınlarından yardım istedi. 112 acil servis ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Sözübir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayetin yaşadığı apartmanın güvenlik kamerası bulunmadığını belirleyen polis, kaçış istikametinde güvenlik kameraları bulunsa da gece olması sebebiyle şüphelinin kimliğini tespit edemedi.

"MEŞRU MÜDAFAA" DEDİ

"ÇOK İYİ BİR KOMŞUM VARDI"

Öldürülen Kadir Murat Sözübir'in komşusu Refik Akyüncü, "Çok iyi bir komşum vardı, kimseye zararı yoktu. Kendi hayatını yaşıyordu. Son zamanlarda yabancılar girip çıkıyordu. Oradan biraz şüphelendim ne iş var onlarla diye. Yoksa kendi halinde biriydi. Sonra bir baktım bir kadın dışarı çıktı 'Murat'ı öldürüyorlar' diye bağırdı. Sonra terasa çıktı bıçaklayan kişi kaçmak için. Sonra da merdivenlerden inip kaçtı. Ambulans çağırdılar her yerden kan akıyordu. Hayatımda böyle bir kan görmedim. İki gün sonra da başınız sağ olsun dediler vefat etmiş. Rastgele altı tane bıçak darbesi vurmuş. Hiç tanımadığımız görmediğimiz biriydi. Sonradan duyduğumuza göre Tekirdağ'da yakalanmış. Murat çok iyi bir insandı, kendi halindeydi. Kimseye bir zararı yoktu. Çok üzgünüz. Hollanda, Amsterdam'da doğmuş sonra Türkiye yerleşmeye geliyorlar. Burada tek yaşıyordu. Annesi vefat etmiş, babasını da cenazede gördük" dedi.