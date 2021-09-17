Fatih'te tramvayla durak arasına sıkışıp, yaralandı - Haberler
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Fatih'te tramvayla durak arasına sıkışıp, yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fatih'te tramvayla durak arasına sıkışıp, yaralandı

Fatih Gülhane İstasyonu'nunda tramvay ile durak arasına düşen Cengiz Ayanoğlu (75) sıkışarak yaralandı.

Fatih Gülhane İstasyonu'nunda tramvay ile durak arasına düşen Cengiz Ayanoğlu (75) sıkışarak yaralandı. Cengiz Ayanoğlu, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Fatih Fatih Gülhane İstasyonu'nunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Ayanoğlu, indiği tramvayda dengesini kaybederek tramvay ile durak arasına düşerek sıkıştı. Yaralanan Cengiz Ayanoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süreliğine durduruldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.


Fatih'te tramvayla durak arasına sıkışıp, yaralandı

Fatih'te tramvayla durak arasına sıkışıp, yaralandı

Fatih'te tramvayla durak arasına sıkışıp, yaralandı

Fatih'te tramvayla durak arasına sıkışıp, yaralandı

Fatih'te tramvayla durak arasına sıkışıp, yaralandı

Fatih'te tramvayla durak arasına sıkışıp, yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fatih'te tramvayla durak arasına sıkışıp, yaralandı - Haberler
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