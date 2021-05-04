Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı

Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Fatih'te, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Topkapı istikametine giden tramvay, Haseki durağından karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu tramvayın altında sıkışan kişi, bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Bu arada, kaza nedeniyle tek yönlü yapılan tramvay seferleri bir süre sonra normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor
Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Hakan Sabancı Ayşegül Yıldız
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Aykut Kocaman Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:15:51. #1.15#

title