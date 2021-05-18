Fatih'te tramvay yoluna devrilen kamyon kaldırıldı
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Fatih'te tramvay yoluna devrilen kamyon kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te tramvay yoluna devrilen kamyon kaldırıldı Kamyon kasasında bulunan tekstil ürünleri kamyonetlere sevk edildi Fatih Laleli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yoluna devrilen kamyon uzun süren çalışmaların ardından kaldırıldı.

Fatih'te tramvay yoluna devrilen kamyon kaldırıldı

Kamyon kasasında bulunan tekstil ürünleri kamyonetlere sevk edildi

İSTANBUL - Fatih Laleli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yoluna devrilen kamyon uzun süren çalışmaların ardından kaldırıldı. Kamyon kasasından savrulan tekstil malzemeleri kamyonetlere yüklenerek götürüldü.

Gece saatlerinde Fatih Laleli Ordu Caddesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen kamyon 2 saat süren çalışmaların ardından kaldırıldı.

Kamyon kasasından etrafa savrulan tekstil malzemeleri de kamyonetlere yüklenerek götürüldü. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kaldırılan kamyon çekici ile götürüldü.

Fatih'te tramvay yoluna devrilen kamyon kaldırıldı
Fatih'te tramvay yoluna devrilen kamyon kaldırıldı
Fatih'te tramvay yoluna devrilen kamyon kaldırıldı
Fatih'te tramvay yoluna devrilen kamyon kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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