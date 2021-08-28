FATİH'TE TRAMVAY İLE PERON ARASINA DÜŞEREK YARALANDI
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FATİH'TE TRAMVAY İLE PERON ARASINA DÜŞEREK YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih Aksaray Tramvay Durağında hareket halindeki tramvay ile peron arasına düşerek sıkışan kişi yaralandı.

Fatih Aksaray Tramvay Durağında hareket halindeki tramvay ile peron arasına düşerek sıkışan kişi yaralandı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Aksaray Tramvay Durağında meydana geldi. İddialara göre, bir kişi henüz bilinmeyen nedenle hareket halindeki tramvay ile peron arasına düşerek sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri iki yönlü olarak durdurulurken, çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.

FATİH'TE TRAMVAY İLE PERON ARASINA DÜŞEREK YARALANDI
FATİH'TE TRAMVAY İLE PERON ARASINA DÜŞEREK YARALANDI
FATİH'TE TRAMVAY İLE PERON ARASINA DÜŞEREK YARALANDI
FATİH'TE TRAMVAY İLE PERON ARASINA DÜŞEREK YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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