Fatih'te tramvay ile peron arasına düşerek yaralandı
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Fatih'te tramvay ile peron arasına düşerek yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH Aksaray Tramvay Durağında hareket halindeki tramvay ile peron arasına düşerek sıkışan kişi yaralandı.

FATİH Aksaray Tramvay Durağında hareket halindeki tramvay ile peron arasına düşerek sıkışan kişi yaralandı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Aksaray Tramvay Durağında meydana geldi. İddialara göre, bir kişi henüz bilinmeyen nedenle hareket halindeki tramvay ile peron arasına düşerek sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.  Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri iki yönlü olarak durdurulurken, çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.

 


Fatih'te tramvay ile peron arasına düşerek yaralandı
Fatih'te tramvay ile peron arasına düşerek yaralandı
Fatih'te tramvay ile peron arasına düşerek yaralandı
Fatih'te tramvay ile peron arasına düşerek yaralandı
Fatih'te tramvay ile peron arasına düşerek yaralandı
Fatih'te tramvay ile peron arasına düşerek yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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