Fatih'te durakta tramvay ile cam duvar arasında sıkışan yolcu yaralandı - Haberler
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Fatih'te durakta tramvay ile cam duvar arasında sıkışan yolcu yaralandı

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Fatih'te Gülhane durağının cam duvarı ile tramvay arasında sıkışarak yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te Gülhane durağının cam duvarı ile tramvay arasında sıkışarak yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaydan Gülhane durağında inen 75 yaşındaki Cengiz Ayanoğlu, karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü. Bu sırada Ayanoğlu, hareket eden tramvay ile durağın cam duvarı arasında sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin emniyet şeridine aldığı durak, yolcuların tramvaydan tahliye edilmesinin ardından kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin cam duvarı keserek kurtardığı Ayanoğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayanoğlu'nun, vücudunda ve durak ile tramvay arasındaki boşlukta kalan ayağında da kırıklar olduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle durdurulan tramvay seferleri, yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından normale döndü.

Fatih'te durakta tramvay ile cam duvar arasında sıkışan yolcu yaralandı

Fatih'te durakta tramvay ile cam duvar arasında sıkışan yolcu yaralandı

Fatih'te durakta tramvay ile cam duvar arasında sıkışan yolcu yaralandı

Fatih'te durakta tramvay ile cam duvar arasında sıkışan yolcu yaralandı
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fatih'te durakta tramvay ile cam duvar arasında sıkışan yolcu yaralandı - Haberler
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