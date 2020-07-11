Fatih'te tramvay durağının koruma camı, seyir halindeki cipin üzerine düştü Çapa-Şehremini tramvay durağındaki koruma camı, seyir halindeki bir cipin üzerine düştü.

Çapa-Şehremini tramvay durağındaki koruma camı, seyir halindeki bir cipin üzerine düştü.

Millet Caddesi'nden Aksaray yönüne seyir halindeki 34 CIG 471 plakalı cipin üzerine, Çapa-Şehremini Tramvay Durağı'ndaki koruma camı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazada kimse yaralanmazken cipte hasar oluştu.

Kaynak: AA