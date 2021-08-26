FATİH'TE TRAMVAY DURAĞINDAKİ TRAFİK IŞIKLARI TRAMVAY YOLUNA DEVRİLDİ
FATİH Aksaray tramvay durağında trafik ışıkları tramvay yoluna devrildi.
FATİH Aksaray tramvay durağında trafik ışıkları tramvay yoluna devrildi. Saat 16.30 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle seferler aksadı.T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler bir süre Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Fındıkzade istasyonları arasında yapıldı. Trafik ışıklarının tramvay yolundan kaldırmasının ardından seferler normale döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı