Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı - Haberler
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Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı

Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

FATİH'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren sürücü, raylarda mahsur kaldı.

FATİH'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren sürücü, raylarda mahsur kaldı. Alt geçitteki istasyonda tramvay bekleyenler otomobili görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücünün tramvay yoluna girip raylarda mahsur kalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Topkapı Tramvay durağında geçtiğimiz perşembe günü yaşanan ilginç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Yolu karıştırdığı öne sürülen sürücü, ana yol yerine yanlışlıkla tramvay yoluna girdi. Durumu fark etmeyen sürücü bir süre tramvay yolunda ilerledi. Topkapı'da alt geçitteki tramvay istasyonuna kadar ilerleyen sürücü burada mahsur kaldı. Durakta bekleyen yolcular, sürücüye yardım için itfaiye ve polis ekiplerini aradı.  Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.


- İstanbul
Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı

Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı

Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı

Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı

Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı

Fatih'te tramvay durağında şaşkın sürücü şaşkınlığı

FATİH'TE TRAMVAY DURAĞINDA ŞAŞKIN SÜRÜCÜ ŞAŞKINLIĞI

FATİH'TE TRAMVAY DURAĞINDA ŞAŞKIN SÜRÜCÜ ŞAŞKINLIĞI

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri

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