Fatih'te trafo  alev alev yandı
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Fatih'te trafo  alev alev yandı

Fatih'te trafo  alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'TE Fetihkapı tramvay durağı yakınındaki eski bir trafo alev alev yandı.

FATİH'TE  Fetihkapı tramvay durağı yakınındaki eski bir trafo alev alev yandı. Yangın, trafonun hemen yanında bulunan binaya sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Fatih Fetihkapı tramvay durağı yakınlarında bulunan eski bir trafoda meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını trafonun hemen yan tarafında bulunan 2 katlı binaya sıçramadan kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın görgü tanığı  Mustafa Coşar, "Eski trafo binası bulunuyor. Burası tinerciler tarafından kullanılıyor. Biz kaç kere polise şikayette bulunduk. CİMER'e kadar yazdık. Bir ay önce yine yakılmıştı, bugün ikinci defa yakılıyor" dedi.


Fatih'te trafo  alev alev yandı
Fatih'te trafo  alev alev yandı
Fatih'te trafo  alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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