Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı
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Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı

17.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:41

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 DBU 42 plakalı otomobil, Millet Caddesi'nde Topkapı'ya doğru giderken 34 DK 8450 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 10 DBU 42 plakalı araç devrildi. Otomobilin içindeki kadın sürücü sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı
Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı
Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı
Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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