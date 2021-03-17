Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 DBU 42 plakalı otomobil, Millet Caddesi'nde Topkapı'ya doğru giderken 34 DK 8450 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 10 DBU 42 plakalı araç devrildi. Otomobilin içindeki kadın sürücü sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz