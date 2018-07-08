Fatih'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Fatih'te ticari taksiye yandan çarpan motorsikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Millet Caddesi E-5 istikametinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BIL 387 plakalı motorsiklet, Pazartekke Tramvay durağı mevkiinde Mehmet A. idaresindeki 34 TBB 84 plakalı ticari taksiye yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motorsikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motorsiklet sürücüsü, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.