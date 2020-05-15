FATİH'TE TOPLU ULAŞIMDA DENETİM
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FATİH'TE TOPLU ULAŞIMDA DENETİM

FATİH'te koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçları denetlendi.

FATİH'TE TOPLU ULAŞIMDA DENETİM
15.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:38

FATİH'te koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçları denetlendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında toplu ulaşım araçlarında denetleme yapıldı. Fatih Millet Caddesi'nde yapılan denetimlere İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğmez de katıldı. Denetlemelerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda polis ekipleri, otobüs ve taksilerde alınan kararlara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Yolcu sayısı, maske kullanımı, seyrek oturma düzeni, dezenfektan kullanımı gibi bir çok konuda denetleme yapıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Özyiğit ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Başeğmez de polis ekiplerince durdurulan otobüslere binerek vatandaşları bilgilendirdi.

FATİH'TE TOPLU ULAŞIMDA DENETİM

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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