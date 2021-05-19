Son dakika haberi: FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Gelen son dakika haberlerine göre Fatih'te trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Fatih'te trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda kontrol noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı