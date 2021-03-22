Son dakika haber: Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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Son dakika haber: Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

22.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:17

Son dakika haberler: FATİH'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

FATİH'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çok sayıda kontrol noktasında haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.     


Son dakika haber: Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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