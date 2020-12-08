Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

08.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:10
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Fatih'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Fatih'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.    


- İstanbul
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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