Fatih'te terk edilmiş bebek bulundu Fatih'te surların etrafında terk edilmiş bebek bulundu.

Fatih'te surların etrafında terk edilmiş bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün 19.00 sıralarında Turgut Özal Millet Caddesinde surların bulunduğu bölgede terkedilmiş bir bebek olduğu bilgisini üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste puset içerisinde buldukları bebeği 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA