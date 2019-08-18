Fatih'te tekstil mağazasında yangın

18.08.2019 02:26

Fatih'te 6 katlı bir iş merkezinin giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerlerinde hasar oluştu.

Yangın, gece saatlerinde Aksaray Küçük Langa Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir iş merkezinin giriş katındaki tekstil mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İş merkezinin gece bekçisi iş yerinden dumanlar yükseldiğini görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına iş merkezinin her iki tarafından da müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada iş merkezinde çıkan yangını haber alan iş yeri sahipleri koşarak olay yerine geldi. Mağazalarını açan iş yeri sahipleri mallarını dışarı taşıdı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken iş merkezinin giriş katında hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Kaynak: DHA