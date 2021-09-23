Fatih'te tehdit ettiği kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Fatih'te tehdit ettiği kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Fatih'te bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Temmuz günü Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde Esen K.'nin bacağından yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin R.Ç. olduğu tespit edildi.

Ekipler, saldırgan ile olayı azmettirdiği belirlenen A.Ö. ve M.B. isimli iki şüpheliyi 5 Ağustos'ta gözaltına aldı.

Şüphelilerin ve saldırıya uğrayan Esen K'nin ifadeleriyle birlikte araştırmayı derinleştiren ekipler, sinema ve reklam sektöründe hizmet veren bir şirkete sahip Esen K'nin 1 Ocak'ta, Balat Mahallesi'nde bir arsa, bina ve müştemilatı kiraladığını, 27 Ocak ve 18 Temmuz tarihlerinde Esen K'yi telefonla arayan kişilerin, kiraladığı yerin R.Ç'ye ait olduğunu söyleyerek tehdit ettiği belirledi.

Son olarak 30 Temmuz'da da tehdit edilen Esen K'nin aynı gün saldırıya uğradığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.Ö. ve M.B. serbest bırakılırken, R.Ç, "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklandı.

Bu arada, olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, cadde üzerinde yürüdüğü sırada arkadan yaklaşan saldırganın Esen K'nin bacağına silahla ateş etmesi, Esen K'nin kaçarak bir iş yerine sığınması yer alıyor.

Fatih'te tehdit ettiği kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Fatih'te tehdit ettiği kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Fatih'te tehdit ettiği kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Fatih'te tehdit ettiği kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fatih'te tehdit ettiği kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler
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