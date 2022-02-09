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Son dakika haberleri! Şiddetli yağışa dayanamayan tarihi surların bir bölümü yola devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Şiddetli yağışa dayanamayan tarihi surların bir bölümü yola devrildi Yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı Fatih'te bulunan tarihi surların bir kısmı gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından yola devrildi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Şiddetli yağışa dayanamayan tarihi surların bir bölümü yola devrildi

Yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - Fatih'te bulunan tarihi surların bir kısmı gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından yola devrildi. Zabıta ekipleri tarafından yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, yayaların ve araçların güvenli geçişi sağlandı.

İstanbul'da dün etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından Fatih Vatan Caddesi'nden Edirnekapı'ya ayrılan yolun kenarında sabah saatlerinde tarihi surların bir bölümü devrildi. Tarihi surdan dökülen parçalar nedeniyle yolun bir şeridini trafiğe kapandı. Zabıta ekipleri, devrilen sur parçasının etrafını şeritlerle kapatarak yaya ve araçların güvenli geçişine yardımcı oldu. Ekipler devrilen sur parçasını kaldırmak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! Şiddetli yağışa dayanamayan tarihi surların bir bölümü yola devrildi

Son dakika haberleri! Şiddetli yağışa dayanamayan tarihi surların bir bölümü yola devrildi

Son dakika haberleri! Şiddetli yağışa dayanamayan tarihi surların bir bölümü yola devrildi

Son dakika haberleri! Şiddetli yağışa dayanamayan tarihi surların bir bölümü yola devrildi

Son dakika haberleri! Şiddetli yağışa dayanamayan tarihi surların bir bölümü yola devrildi

Son dakika haberleri! Şiddetli yağışa dayanamayan tarihi surların bir bölümü yola devrildi

Son dakika haberleri! Şiddetli yağışa dayanamayan tarihi surların bir bölümü yola devrildi

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa

Edirnekapı, İstanbul, Zabıta, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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