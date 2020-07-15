Fatih'te tarihi surların bir bölümü çöktü
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Fatih'te tarihi surların bir bölümü çöktü

İstanbul'un tarihi surlarının Sulukule Kapısı yakınlarındaki kısmında çökme meydana geldi.

Fatih'te tarihi surların bir bölümü çöktü
15.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:10

İstanbul'un tarihi surlarının Sulukule Kapısı yakınlarındaki kısmında çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi üzerindeki tarihi surların Sulukule T-80 burcu adıyla bilenen kısmı çöktü. Kopan parçaların bir bölümü, yola ve arka taraftaki yeşil alana savruldu.

Çökme nedeniyle Kaleboyu Caddesi trafiğe kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökmenin meydana geldiği alana güvenlik şeridi çekti.

Sürücüler ekipler tarafından alternatif yollara yönlendiriliyor.

Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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