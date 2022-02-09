FATİH'TE TARİHİ SUR YOLA DEVRİLDİ - Haberler
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FATİH'TE TARİHİ SUR YOLA DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da gece etkili olan yağışın ardından Fatih'teki tarihi surun bir parçası yola devrildi.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da gece etkili olan yağışın ardından Fatih'teki tarihi surun bir parçası yola devrildi. Zabıta ekipleri, yolun bir şeridini trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da gece etkili olan yağış sonrası Vatan Caddesi'nin Edirnekapı istikametindeki bağlantı yolunun kenarında bulunan tarihi surların bir bölümü, sabah saatlerinde yola devrildi. Zabıta ekipleri, yoğun yaya ve trafik akışının olduğu yolda, güvenlik önlemi aldı. Yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak, araçların kontrollü geçişi sağlandı. İBB yetkilileri devrilen sur parçasının kaldırılması için çalışma başlattı.

FATİH'TE TARİHİ SUR YOLA DEVRİLDİ

FATİH'TE TARİHİ SUR YOLA DEVRİLDİ

FATİH'TE TARİHİ SUR YOLA DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul, Zabıta, Fatih, Güncel, Haber

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