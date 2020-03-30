FATİH'TE TARİHİ KAPALI ÇARŞIDA KUYUMCU SOYGUNU Fatih'te bulunan tarihi Bayezıt Kapalı Çarşı içinde bulunan bir kuyumcu dükkanı gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından soyuldu.

Fatih'te bulunan tarihi Bayezıt Kapalı Çarşı içinde bulunan bir kuyumcu dükkanı gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından soyuldu. Yanlarına aldıkları altınlarla kaçmaya çalışan hırsızlar 2 torba altını olay yerinde düşürdü.

Olay, Bayezıt Mahallesi'nde bulunan tarihi Bayezıt Kapalı Çarşı'da 03: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ile tarihi çarşının Kalpakçılar Caddesi'ndeki kapısına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler buradan önce çarşının çatısına çıktı. Sonrasında ise çatıdan çarşının içine giren hırsızlar, çarşı içindeki bir kuyumcudan yüklü miktarda altını çaldı.

ÇALDIKLARI ALTINLARI DÜŞÜRDÜLER

Geldikleri yerden çıkmaya çalışan hırsızlar kaçarken 2 torba altını olay yerinde düşürdü. Hırsızlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis düşürülen altınları koruma altına alırken bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaparak delil araştırması yaptı. Hırsızların düşürdüğü altın dolu 2 torba emniyete götürüldü. Hırsızların düşürdükleri altınların dışında kuyumcudan başka altın çalıp çalmadığı yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA