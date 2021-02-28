Son dakika: Fatih'te tarihi eser operasyonu

Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otele tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otele tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 13 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirilirken, K.D. (39) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli K.D.'nin yapılan sorgusunda "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanununa Muhalefet" suçundan 2 farklı aranması olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen K.D. "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" ve "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanununa Muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderidi.

Tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ise incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı