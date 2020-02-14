Fatih'te tarihi duvar ve çeşmenin üzerine yapılan iki bina yıkılıyor

14.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:14

Fatih'te tarihi duvar ve çeşmenin üzerine yapılan iki bina, belediye ekiplerince yıkılıyor.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cankurtaran Mahallesi 70 adadaki 49 ve 79 parselde bulunan riskli yapı statüsündeki iki bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı.

Tarihi duvar ile çeşmenin üzerine yapılan biri 4, diğeri 5 katlı iki binanın Fatih Belediyesi tarafından yıkımına başlandı.

Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından, tarihi yapıların bakımı yapılacak.

İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hacı Mehmet Güner de yıkım alanında incelemelerde bulunurken, tescilli Kapıağası Çeşmesi üzerindeki iki binanın 6306 Sayılı Kanun kapsamında kamulaştırıldığını hatırlattı.

Yıkımına başlanılan binaların daha önce butik otel olarak kullanıldığını dile getiren Güner, "Yerinde yapılan işlemlerde 12 ve 6 odası bulunan iki butik otelin olduğunun tespitleri yapıldı. Kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilen binaların an itibariyle yıkımları yapılıyor. Proje kapsamında bu alan birinci uygulamamız, ilerleyen günlerde benzerlerini (benzer yıkımlar) yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA