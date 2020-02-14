Fatih'te tarihi duvar ve çeşmenin üzerine yapılan iki bina yıkılıyor

14.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:42

Fatih'te tarihi duvar ve çeşmenin üzerine yapılan iki bina, belediye ekiplerince yıkılıyor.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cankurtaran Mahallesi 70 adadaki 49 ve 79 parselde bulunan riskli yapı statüsündeki iki bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı.

Tarihi duvar ile çeşmenin üzerine yapılan biri 4, diğeri 5 katlı iki binanın Fatih Belediyesi tarafından yıkımına başlandı.

Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından, tarihi yapıların bakımı yapılacak.

Kaynak: AA