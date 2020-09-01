Fatih'te tarihi caminin dış cephesine klima taktılar
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Fatih'te tarihi caminin dış cephesine klima taktılar

Hirami Ahmed Paşa Camii'nin dış duvarında dikkat çeken klima, vatandaşların tepkisini çekti.

Fatih'te tarihi caminin dış cephesine klima taktılar
01.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:44

Hirami Ahmed Paşa Camii'nin dış duvarında dikkat çeken klima, vatandaşların tepkisini çekti. Havadan görüntülenen tarihi yapıda, klima borularının yapı dış cephesinden sarktığı ve bahçesine tavuk kümesi yapıldığı görüldü.

İstanbul Fatih'te bulunan Hirami Ahmed Paşa Camii'nin dış duvarındaki klima ve sarkan boruları vatandaşların dikkatini çekiyor. Tarihi yapıya yakışmayan görüntüler oluşturan caminin bahçesinde bir de tavuk kümesi bulunuyor. Caminin bu halini gören vatandaşlar tepki göstererek, caminin bir an önce tarihine uygun restore edilmesini istiyor. Havadan görüntülenen tarihi camide klimanın aparatlarının duvarlara monte edildiği ve boruların duvarın delinerek içeriye alındığı görüldü. Ayrıca doğalgaz borularının da benzer şekilde tarihi yapının duvarlarına monte edildiği görülüyor.

"Tarihi yapılara önem vermiyoruz"

Fatih'te yaşadığını ve çoğu tarihi caminin bu şekilde olduğunu söyleyen Muhammed Kaya, "Fatih'in birçok tarihi mekanı var. Bir tek sorun burada değil, Balat'a doğru inerseniz tarihi çeşmeler görürsünüz. Üzeri yazı yazılmış yapılar var. İnsanlar bilinçsiz, bu durumdan rahatsız olan insanlar var, bir o kadar da rahatsız olmayan insanlar var. Bu durum böyle olunca maalesef böyle şeyler ortaya çıkıyor. Tarihi yapılara önem vermiyoruz. Bunun nedeni eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Çünkü geçmişten beri böyleyiz. Avrupa'ya gittiğinizde nasıl tarihlerine sahip çıktıklarını görüyorsunuz. Böyle olan ülkeler fazla turist çekiyor. Camide sıcak serinlemesi için, kışın da ısınması için olabilir. Fakat camiyle ilgilenen kişilerin bu işin yolunu bulması gerekirdi. Bu cami ufak bir sorun, Fatih çevresinde çok daha kötü. Bunun çözümü buradaki insanları bilinçlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

"Horozların ötmesi komşuların hoşuna gidiyor "

Tarihi Hirami Ahmet Paşa Camii bahçesine yapılan tavuk kümesinin sahibi İsmail Çakır ise, "Kümes bir senedir burada var. Horozların ötmesi komşuların hoşuna gidiyor. İsterseniz bu tavukları, horozların hepsini keserim. Tarihi yapıya zarar verme niyetim yoktu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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