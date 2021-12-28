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Fatih'te tarihi camide çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te tarihi camide çıkan yangın söndürüldü
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Fatih'te bulunan tarihi bir camide çıkan yangın hasara yol açtı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te bulunan tarihi bir camide çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Bukali Dede Sokak'taki Hoşkadem Camisi'nin imam odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle camide hasar oluştu.

Fatih'teki Hoşkadem Camisi, 1456'da inşa edildikten sonra gördüğü hasarlar sonrası 1977'de tekrar yapılmıştı.

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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