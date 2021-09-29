Fatih'te taksicilere yönelik denetim yapıldı - Haberler
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Fatih'te taksicilere yönelik denetim yapıldı

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Fatih'te taksicilere yönelik denetim yapıldı

Fatih'te polis ekiplerince taksilere yönelik denetim yapıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te polis ekiplerince taksilere yönelik denetim yapıldı.

Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te taksi şoförlerinin taksimetre açıp açmadıkları, emniyet kemeri kullanımı ve yolcu seçip seçmemelerini denetledi.

Denetlemede yolcu seçtiği belirlenen 4 taksi şoförünün aracı 10 gün süreyle trafikten men edilirken, taksimetre açmayan sürücülere 652 lira cezai işlem uygulandı.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fatih'te taksicilere yönelik denetim yapıldı - Haberler
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