Fatih'te taksicilere yönelik denetim yapıldı
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Fatih'te polis ekiplerince taksilere yönelik denetim yapıldı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te polis ekiplerince taksilere yönelik denetim yapıldı.
Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te taksi şoförlerinin taksimetre açıp açmadıkları, emniyet kemeri kullanımı ve yolcu seçip seçmemelerini denetledi.
Denetlemede yolcu seçtiği belirlenen 4 taksi şoförünün aracı 10 gün süreyle trafikten men edilirken, taksimetre açmayan sürücülere 652 lira cezai işlem uygulandı.
AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri