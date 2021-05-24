Fatih'te taksici ile yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te taksici ile yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te taksici ile yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada Fatih'te valizli yolcuyu kısa mesafe götürmek istemeyen taksi sürücüsüyle yolcu arasında tartışma yaşandı.

Fatih'te taksici ile yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada

İSTANBUL - Fatih'te valizli yolcuyu kısa mesafe götürmek istemeyen taksi sürücüsüyle yolcu arasında tartışma yaşandı. Tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüşen olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Darüşşafaka Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elinde valiziyle taksiye binmek isteyen yolcu kısa mesafe gideceğini söyleyince taksiciyle tartışmaya başladı. Taksici birkaç metre ilerledikten sonra duyduğu hakaretler üzerine arabayı durdurdu. Yolcu ve taksici arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredeki esnaf tarafından ayrıldı. Kavganın sakinleşmesiyle taraflar olay yerinden ayrıldı.

Kavga anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, taksi sürücüsünün araçtan inmesiyle kavga başlıyor. Tekme ve yumruklarla birbirlerine giren taksici ile yolcu esnaf tarafından ayrılıyor.

"Taksici baya darp edildi"

Cadde esnafı Yusuf Serhat Şen, "Tanıklık olduğumuz kadarıyla yolcu valizliydi. Bavulları vardı. Taksici de bavulları olduğu için almak istemedi. Taksici baya darp edildi. Baya bir arbede çıktı. Buradaki esnaf yetişti. Taksici zor kurtuldu. Taksici küfür ederek arabasına binip gitti" dedi.

Fatih'te taksici ile yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada
Fatih'te taksici ile yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada
Fatih'te taksici ile yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada
Fatih'te taksici ile yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada
Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada
İki taksici, durağın önüne park ettikleri gerekçesiyle otizmli minik kız ve annesine kabusu yaşattı
İki taksici, durağın önüne park ettikleri gerekçesiyle otizmli minik kız ve annesine kabusu yaşattı
Kadın öğretmen, tartıştığı komşuları tarafından taş ve sopalarla dakikalarca darbedildi
Kadın öğretmen, tartıştığı komşuları tarafından taş ve sopalarla dakikalarca darbedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Müge Anlı Burcu Biricik Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Arda Turan Cenk Tosun Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih'te taksici ile yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 18:29:33. #1.11#

title