FATİH'TE TAKSİCİ ÇEÇEN KADININ 4 BİN DOLARINI EL ÇABUKLUĞUYLA BÖYLE ÇALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FATİH'TE TAKSİCİ ÇEÇEN KADININ 4 BİN DOLARINI EL ÇABUKLUĞUYLA BÖYLE ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te taksici, aracına binen Çeçen uyruklu kadının 4 bin dolarını el çabukluğuyla çaldı.

FATİH'te taksici, aracına binen Çeçen uyruklu kadının 4 bin dolarını el çabukluğuyla çaldı. Taksici ve ona yardım eden şüpheli gözaltına alınırken, takside yaşanan arbede ile paraların çalındığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, 14 Mart Pazar günü saat 13.30 sıralarında meydana geldi. E.S. isimli Çeçen uyruklu kadın yanında iki kadınla birlikte, Fatih Eminönü otobüs duraklarından Taksim'e gitmek üzere taksiye bindi. E.S. 30 lira karşılığında Taksim'e gitmek için taksici K.P.(30) ile anlaştı. K.P. kadına paraların eski olduğunu öne sürerek başka para vermesini istedi. Bu sırada E.S. çantasından başka para çıkardı. Taksici K.P. el çabukluğu ile kadının çantasında bulunan 4 bin dolar parayı aldı. Bu sırada araç içinde arbede de yaşandı. K.P.'nin arkadaşı C.D. kadınlara yardımcı olma bahanesiyle taksiye bindi. Kadınlar araçtan inerken şüpheliler olay yerinde hızla uzaklaştı. Kadınların şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, K.P. ve C.D.'yi 10 Nisan Cumartesi günü saat 19.20 sıralarında Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasında K.P.'nin 2020 yılında yine "Dolandırıcılık" ve "Yankesicilik" yaptığını tespit etti. Ertesi gün adliyeye sevk edilen K.P. tutuklanırken, C.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan takside yaşanan yankesicilik ve arbede araç içi kameralarına yansıdı.

FATİH'TE TAKSİCİ ÇEÇEN KADININ 4 BİN DOLARINI EL ÇABUKLUĞUYLA BÖYLE ÇALDI
FATİH'TE TAKSİCİ ÇEÇEN KADININ 4 BİN DOLARINI EL ÇABUKLUĞUYLA BÖYLE ÇALDI
FATİH'TE TAKSİCİ ÇEÇEN KADININ 4 BİN DOLARINI EL ÇABUKLUĞUYLA BÖYLE ÇALDI
FATİH'TE TAKSİCİ ÇEÇEN KADININ 4 BİN DOLARINI EL ÇABUKLUĞUYLA BÖYLE ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Türker Ertürk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Mehtap Ar Hande Ataizi Demet Özdemir
Spor Arda Turan Necip Uysal Abdullah Avcı Josef De Souza Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: FATİH'TE TAKSİCİ ÇEÇEN KADININ 4 BİN DOLARINI EL ÇABUKLUĞUYLA BÖYLE ÇALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:22:08. #1.16#
title