Fatih'te taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı - Haberler

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Fatih'te taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı

AA, Başak Akbulut Yazar - Güncel
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Fatih'te taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı

Fatih'te ilkokulda bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Fatih'te ilkokulda bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı.

Fatih Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki ilkokulda velilerin, öğretmenlerden M.B'nin bazı öğrencilere tacizde bulunduğu iddiaları üzerine, konunun İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirildiği belirtildi.

Adı geçen öğretmenin 21 Şubat'ta görevden uzaklaştırıldığı ve sevk edildiği adli makamlarca 24 Şubat'ta tutuklandığı kaydedilen açıklamada, adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, bu durumun öğrenciler üzerindeki etkilerini gidermek amacıyla Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi'nin, veli ve öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Meydana gelen müessif olaydan derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Çocuklarımıza yönelik bu ve benzeri tutum ile davranışları esefle kınıyoruz." denildi.

AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Taciz, Fatih, Güncel, Haberler

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